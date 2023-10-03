SHOT: камчатский экс-депутат Редькин чуть не утонул в реке на внедорожнике

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Telegram-канал SHOT сообщил, что камчатский экс-депутат и миллиардер Игорь Редькин чуть не утонул, переправляясь через реку на внедорожнике. По данным канала, машина перевернулась в воде, кроме бывшего парламентария при переправе спаслись еще четыре человека, двое пропали без вести.

Опубликованы кадры, на которых видно, как люди стоят на крышах двух автомобилей в бурном потоке воды. По информации канала, восемь человек пытались переправиться на машинах через реку Паужетка в Усть-Большерецком районе и в результате перевернулись в воде. Пятеро спаслись, среди них Редькин.

В 2021 году Редькин во время охоты в незаконном месте застрелил медведя, после чего случайно застрелил мужчину, собиравшего металлолом. Суд признал экс-депутата Законодательского собрания Камчатского края виновным в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте. В августе 2022 года его приговорили к девяти месяцам ограничения свободы. На приговор повлияло признание вины, содействие следствию и возмещение вреда супруге и матери погибшего, которым рыбопромышленник в совокупности выплатил 30 млн рублей. Однако прокуратура подала апелляцию, дело в отношении бизнесмена отправили на пересмотр, но в марте 2023-го его прекратили в связи с примирением сторон.