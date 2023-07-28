Mash: при взрыве в Таганроге ранены минимум пять человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди находятся под завалами в ресторане «Чехов Сад» после взрыва в Таганроге. Сотрудники экстренных служб извлекают их из-под обломков, передает Telegram-канал SHOT. Telegram-канал Mash сообщает о пяти пострадавших, у них осколочные ранения. По данным Telegram-канала «112», на месте взрыва образовалась воронка.

Telegram-канал Baza также опубликовал видео, заснятое очевидцем, который сообщил о мощном взрыве, после которого пошел густой черный дым. Другой очевидец рассказал, что видел падающую ракету. Эта информация официально не подтверждена.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Горожане с порезами и ранениями от стекла и камней обращаются к медикам.

Взрыв прогремел в центре Таганрога недалеко от аквапарка «Лазурный» в районе 16:00 мск. На опубликованных кадрах показаны клубы серого дыма, поднявшиеся над одним из зданий. Telegram-канал IZ.RU сообщил, что взрыв произошел около ресторана «Чехов Сад». На фото с места происшествия видны выбитые стекла, сорванные водосточные трубы и обломки на земле.

До этого несколько взрывов прогремели на территории Запорожской области, контролируемой киевскими властями. Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», в регионе звучали сирены воздушной тревоги. Информация о возможных пострадавших не поступала.