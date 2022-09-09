Грозившему расправой солдатам ВС РФ россиянину грозит пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали грозившего расправиться с военнослужащими ВС РФ россиянина в Симферополе, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, мужчине грозит пять лет колонии за публичные призывы к экстремизму. Задержание попало на видео.

До этого в Симферополе полиция задержала пятерых человек за дискредитацию Вооруженных сил России. На группу молодых людей, которые отдыхали в парке имени Гагарина, пожаловались местные жители.

Ранее театрального режиссера, создателя экспериментального центра «Трансформатор.doc» Всеволода Лисовского задержали в центре Москвы по подозрению в дискредитации Вооруженных сил России. Вместе с ним полиция забрала в отделение 13 актеров его театральной труппы, которые находились рядом с режиссером. По их словам, они проводили спектакль на улице.

Также сообщалось, что силовики Новгородской области совместно с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области пресекли работу нарколаборатории в Окуловском районе Новгородской области. Отмечается, что незаконным производством наркотических средств занималась группировка из шести человек: пять граждан РФ, один украинец.