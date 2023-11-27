В Рязанской области сбили беспилотник Минобороны РФ: в Рязанской области средства ПВО сбили украинский БПЛА

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Дежурными средствами ПВО над Рязанской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошел вечером 27 ноября.

Сегодня около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В свою очередь Telegram-канал SHOT сообщил о громких взрывах в небе над Рязанью. По словам очевидцев, которые приводит SHOT, над городом были сбиты два беспилотных летательных аппарата. По данным канала, инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Канал пишет, что БПЛА были сбиты в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который занимается производством бензина, дизеля, керосина и мазута. SHOT отмечает, что, предварительно, разрушений на земле и пострадавших нет. В Минобороны РФ сообщение о двух сбитых беспилотниках не комментировали.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 ноября украинские дроны массово атаковали российские регионы. В Министерстве обороны РФ заявляли, что над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось ликвидировать 11 беспилотников. Спустя несколько часов в ведомстве сообщили еще о девяти сбитых дронах.