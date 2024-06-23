SHOT: герой мема Литвинков попал в больницу с передозировкой наркотиков

Telegram-канал SHOT пишет, что герой популярного мема «борщ с капустой, но не красный» Никита Литвинков экстренно госпитализирован в Подмосковье. По данным канала, мужчина находится в тяжелом состоянии, предварительно, из-за передозировки наркотиков, он остается в реанимации.

Канал отмечает, что в начале июня Литвинков вернулся в Россию из Таиланда, где был задержан за нарушение миграционного законодательства: он находился в стране дольше разрешенного срока примерно на пять месяцев. По информации авторов канала, россиянину удалось уладить вопросы с местными властями, после чего он пожаловался на проблемы с деньгами и невозможность улететь домой.

По данным SHOT, деньги на билет блогеру в итоге перечислила мать, в России Литвинков пытался найти работу и начал вновь вести социальные сети. Авторы канала со ссылкой на слова туристов утверждают, что молодой человек регулярно употреблял запрещенные вещества в Таиланде и вел себя неадекватно.

В мае Telegram-канал Baza также писал, что Никита Литвинков задержан в Таиланде. По данным канала, россиянин попал в миграционную тюрьму Паттайи, он просрочил выезд из страны на 150 дней. Канал отмечал, что Литвинков оформил местные автомобильные права и считал, что это автоматически продлевает визу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.