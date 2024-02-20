SHOT: в Красногорске экс-кандидат в депутаты сломал ногу мотоциклисту

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший кандидат в депутаты в подмосковном Красногорске сломал ногу мотоциклисту, который катался во дворе. По данным канала, пострадавший получил эту травму еще полгода назад и написал заявление в полицию, однако расследования не было.

SHOT сообщает, что, согласно версии байкера, он ехал не быстро, однако экс-кандидат в депутаты утверждал, что мотоцикл носился по территории, где в том числе гуляли дети. После того как мужчина припарковался, он получил удар по ноге и перелом конечности. По информации канала, по мнению байкера, у экс-депутата имеются связи, из-за которых уголовное дело не возбуждают.

Ранее российский продюсер Георгий Аглицкий, который работал с Анной Asti, Лолитой и Скриптонитом, погиб в ДТП на Бали. По словам его подруги Екатерины, мужчина разбился на байке.

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай ранее сообщила, что сбила российского байкера во время отдыха на Бали. По ее словам, она ехала на машине за детьми в школу и в какой-то момент под ее колесами оказался мотоцикл. Айза рассказала, что дорога к учебному заведению оказалась настолько узкой, что для того, чтобы пропустить встречное авто, ей пришлось сдавать назад. Она подчеркнула, что в результате аварии никто не пострадал, у байка было сломало крыло. Ситуацию с поломкой она решила при помощи денежной компенсации.