SHOT: двое детей погибли при атаке ВСУ по Белгороду

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал SHOT сообщает, что при ракетном ударе ВСУ по Белгороду погибли двое детей, включая младенца. По его данным, грудничок был в коляске, а второй погибший, по предварительным данным, стоял рядом со школой. Минобороны эту информацию не комментировало.

Как выяснил канал, по всему городу правоохранители находят обломки реактивных снарядов от чешских «Вампиров». Авторы канала пишут, что всего ПВО уничтожила 14 снарядов над регионом.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что как минимум шесть человек погибли, еще 10 пострадали при ракетном ударе по Белгороду. Поврежден один из торговых центров на Харгоре, дома в частном секторе, также есть прилет по стадиону школы на Спортивной улице. Губернатор региона Вячеслав Гладков перед этим рассказал, что в городе запустили сирену ракетной опасности.

На появившихся в Сети кадрах видны последствия ракетного удара по Белгороду со стороны ВСУ. Так, остекление торгового центра раскидало вокруг здания, повреждены вывеска и некоторые оконные опоры. Кроме того, на другом видео запечатлено, как на школьный стадион заезжает карета скорой помощи и направляется, предположительно, к пострадавшему.