SHOT: два района Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Телеграм-канал SHOT сообщает о серии налетов украинских беспилотников в Белгородской области. Под обстрелами оказались населенный пункт Демидовка и хутор Старый. Пострадавших среди населения и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Как сообщается, в приграничной Демидовке дрон ВСУ сбросил взрывное устройство. Атака произошла примерно в 15:00. Позднее, в 18:00 беспилотник атаковал хутор Старый с применением двух гранатометных боеприпасов ВОГ-17.

Предполагается, что аппараты запускали из села Марьина в Сумской области и села Бударки в Харьковской. Официальный комментариев относительно произошедшего пока не поступало.

В четверг, 13 июля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточный отчет об обстрелах. По данным губернатора, в регионе было зафиксировано 80 прилетов. Только в Грайворонском городском округе разорвалось 38 боеприпасов. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, и три населенных пункта остались без электричества.

Кроме того, в Валуйском городском округе зафиксировано шесть прилетов, в Шебекинском городском округе — 12, еще 12 — в Белгородском районе, а в Краснояружском районе — 18. В результате атаки ранения получил житель села Графовка.