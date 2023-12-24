SHOT: два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Сочи, сообщает Telegram-канал SHOT. Здание расположено на федеральной территории Сириус. По данным канала, причиной происшествия могла стать утечка газа.

Пострадали мужчина и женщина, медики диагностировали у них ожоги средней тяжести. Пострадавшим оказывается помощь.

В результате взрыва были повреждены по меньшей мере два этажа здания. Жители дома эвакуированы, на месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее в Москве произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Парковой улице в районе Переделкино на западе столицы. В результате ЧП выбило стекла в квартире на третьем этаже, также был поврежден балкон. Предположительно, взрыв в пятиэтажке произошел из-за неисправности кухонной плиты.

Аналогичный инцидент случился в квартире 58-летней жительницы села Аур Еврейской автономной области. По имеющимся данным, взрыв прогремел после того, как хозяйка зажгла спичку, чтобы вскипятить чайник. В результате взрывной волной выбило окна и двери в квартире, сама женщина серьезно не пострадала, помощь медиков ей не понадобилась.