Два беспилотника с камерами упали в Подмосковье SHOT: беспилотники с камерами нашли в Люберцах и возле Домодедово

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что два беспилотника с камерами упали в Подмосковье. Канал отмечает, что первый дрон с двойной камерой обнаружили в Люберцах, недалеко от промзоны, он упал на участок дома. Второй БПЛА, по сведениям SHOT, рухнул недалеко от Домодедово. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

SHOT добавляет, что второй дрон нашел местный житель во время прогулки с собакой. Оба БПЛА были отправлены на экспертизу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о беспилотнике, который засекли в небе над секретной воинской частью, где располагается ракетная бригада, прикрывающая Калининградскую область от нападения с моря. По данным канала, информацию о БПЛА передали полицейским, они устанавливают примерное место взлета, а также организаторов полета. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

До этого Mash сообщал, что неизвестный беспилотник вел съемку воинской части ВДВ в Омске. По данным канала, это произошло в час ночи 18 июля, дрон мог записывать на камеру ночную тренировку десантных войск, сейчас устанавливается, откуда аппарат был запущен и кто является его оператором. В Минобороны РФ информацию также не комментировали.