SHOT: дрон-камикадзе ВСУ пытался атаковать КПП в Курской области

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины пытался атаковать международный пункт пропуска «Крупец» в Курской области. Канал утверждает, что летательный аппарат не смог долететь до многостороннего автомобильного пункта пропуска и взорвался в воздухе. О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Как пишет SHOT, беспилотник был замечен в 100 метрах от российского границы днем 23 июня.

В ночь на 23 июня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе вновь сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и произошло это второй раз за ночь.

Ранее в эту же ночь губернатор уведомил о том, что был сбит беспилотный летательный аппарат. В связи с этим он призвал местных жителей оставаться бдительными и в случае нахождения обломков не прикасаться к ним, а незамедлительно сообщать по телефону экстренной связи 112.

Ранее стало известно, что мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области. Всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.