SHOT: дрон ВСУ пытался атаковать Белгородскую область советской миной

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщат о подавленном силами радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России украинском беспилотнике в Белгородской области. По данным канала, он нес на себе советскую противотанковую мину ТМ-62. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как сообщает канал, дрон был уничтожен около пяти часов вечера 12 ноября в Волоконовском районе. SHOT отмечает, что над территорией России он пролетел меньше километра, мину нейтрализовали, разрушений и пострадавших нет.

Накануне сообщалось о еще одной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область. В российском военном ведомстве сообщили, что дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что произошло это в небе над селом Ближним. Беспилотник был самолетного типа.

Атаковали ВСУ территорию Белгородской области и в минувшую субботу, 11 ноября. По данным местных властей, под обстрел попал город Валуйки. Снаряд повредил частное домовладение и линию электропередачи. Среди населения пострадавших нет. На опубликованных в городских пабликах фотографиях виден кратер от попадания снаряда и разрушенный покосившийся забор из шифера.