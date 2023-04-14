SHOT: диверсанты устроили поджог на железной дороге в Калужской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Калужской области диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге. По информации канала, он сгорел полностью, однако на движении поездов это никак не сказалось, преступников разыскивает полиция. Минобороны России эту информацию не комментировало.

SHOT сообщает, что инцидент произошел вечером 13 апреля на железнодорожной станции Воротынск под Калугой. По данным канала, диверсанты вскрыли оборудование монтировкой и подожгли его, после чего скрылись, само орудие они оставили на месте преступления.

11 апреля Telegram-канал «112» сообщил, что подмосковная полиция задержала в поселке Селятино Наро-Фоминского района трех местных жителей, которые собирались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Задержанным было 15,16 и 21 год. По данным канала, за результативную работу задержанным пообещали денежное вознаграждение.

В феврале этого года подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях. По информации «112», делали они это по указанию куратора из мессенджера — несовершеннолетние подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На такой шаг несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложил им денег в Telegram, уточнили авторы «112».