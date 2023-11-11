SHOT: диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская ДРГ из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники засекли ДРГ накануне около 05:30 недалеко от хутора Старый Волоконовского района. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В канале добавили, что перед попыткой прорыва велся стрелковый бой. По данным SHOT, перестрелка шла около 20 минут, в итоге группа была отброшена назад, прорыва границы не допущено. Известно, что среди украинских диверсантов есть раненые и погибшие.

10 ноября стало известно, что группа бойцов российского спецназа уничтожила на передовой украинскую диверсионно-разведывательную группу, в составе которой был француз. По данным РИА Новости, точное звание иностранца определить было невозможно, однако он мог быть офицером или командиром.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что для ВСУ на фронте складывается тяжелая ситуация из-за нехватки людей. Украинская армия потеряла способность двигаться дальше на передовой, «держать фронт некому», подчеркнул политик. Он отметил, что все солдаты ВСУ либо ранены, либо уже погибли, несмотря на несколько лет подготовки. Резервы истощены, поэтому бойцов придется готовить из мирных граждан, которые никогда «оружия в руках не держали», резюмировал Соскин.