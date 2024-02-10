SHOT: директора томского лицея обвиняют в доведении ученицы до самоубийства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает об обвинении директора гуманитарного лицея в Томске в доведении ученицы до самоубийства. По данным канала, на этой неделе в отношении женщины возбудили уголовное дело и отпустили под обязательство о явке. Канал уточняет, что руководителю может грозить до 15 лет лишения свободы.

В публикации канала отмечается, что в январе между двумя ученицами лицея возник конфликт. Канал уточняет, что после инцидента одну из них вызвали в кабинет директора, где присутствовала мать другой девочки. По данным канала, родительница стала ей угрожать и оскорблять, все это происходило в присутствии директора. Канал уточняет, что через день после случившегося подростка госпитализировали, сейчас она проходит курс реабилитации.

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