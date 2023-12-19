Российский тренер мастурбировал перед детьми и просил их помочь ему SHOT: детский тренер по карате растлевал девочек в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сергиевом Посаде детский тренер по карате мастурбировал перед маленькими девочками и заставлял их помогать ему в этом, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, как минимум четыре несовершеннолетних пострадали от действий мужчины.

Согласно информации канала, на растление детей в правоохранительные органы пожаловались родители пострадавших, они рассказали, что незнакомец домогался детей прямо на улице. К двум девочкам 10 и 12 лет злоумышленник приставал 6 октября. Еще двое, 11 и 12 лет, пострадали 12 декабря.

Как пишет канал, полицейские задержали 32-летнего мужчину, который работает тренером в местной школе карате и обладает черным поясом. Подозреваемый сознался в преступлениях, против него завели уголовное дело по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». По данным канала, задержанный женат, у него двое детей, ему грозит более 20 лет лишения свободы.

Ранее в петербургском ЖК «Солнечный город» мужчина домогался маленькой девочки. Его задержала охрана комплекса и передала полиции. Он заманил девочку в мусоросборную камеру одного из подъездов. Там он отобрал у ребенка мобильный телефон и попытался раздеть, ребенок закричал, чем напугал злоумышленника.