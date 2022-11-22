SHOT: детский лагерь в Белгородской области попал под обстрел

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Telegram-канал SHOТ сообщил, что детский лагерь «Электроника» в Новой Таволжанке Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ. По данным канала, в результате атаки никто не пострадал. В Минобороны России информацию не прокомментировали.

Обстрел начался около 12 дня — предположительно, из села Гатище Харьковской области. Всего было запущено три снаряда из «Града». Они попали в госпиталь ветеранов войн, лагерь и базу отдыха «Две реки», — пишет SHOТ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Шебекино погибла мирная жительница. Глава региона добавил, что она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной.

Ранее Гладков заявил, что в регионе на границе с Украиной формируют засечную черту. Он не сообщил подробностей в связи с тем, что информация из открытых источников может отслеживаться противником. Гладков уточнил, что власти региона потратили около 13 млрд рублей за восемь месяцев на цели и задачи, связанные с проведением специальной военной операции.