SHOT: данные об обнаружении девочки после ЧП в Коми были преждевременными

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/ РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщает, что данные администрации Воркуты об обнаружении 15-летней девочки, которая числилась пропавшей без вести после схода с рельсов пассажирского поезда в Коми, были преждевременными. По данным канала, поиски подростка продолжаются.

Как пишет SHOT, девочку могло унести течением вниз по реке. По данным канала, она ехала в девятом вагоне сошедшего с рельсов поезда.

Ранее ТАСС со ссылкой на администрацию Воркуты сообщил, что в Коми нашли живой 15-летнюю девочку, которая числилась пропавшей без вести после ЧП с поездом. Отмечалось, что ее планируют доставить в больницу. Об исчезновении подростка после происшествия сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России. Там отметили, что судьба ребенка остается неизвестной после схода пассажирского поезда в Коми.

В РЖД заявили, что тело еще одного погибшего обнаружили на месте схода пассажирского поезда в Коми. Таким образом, число жертв аварии выросло до двух.

26 июня на перегоне Инта — Угольный сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Как отмечали в РЖД, в пассажирском поезде находились 232 человека. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна в результате осадков.

Как уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в результате схода вагонов семеро человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали до 40 пассажиров, добавил он. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ).