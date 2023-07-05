SHOT: беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в Белгородской области

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. По информации канала, пострадавших нет. Минобороны информацию не комментировало.

SHOT сообщает, что взрывчатка упала в поле, в результате образовалась большая воронка.

Ранее SHOT сообщил, что крымский фермер нашел возле своего хозяйства воронку диаметром около 70 сантиметров, где лежали обломки беспилотника. Инцидент произошел в Раздольненском районе Крыма.

До этого сообщалось, что в подмосковной деревне Троица найден беспилотный летательный аппарат. Дрон лежал на лесной опушке. Информации о том, нес ли дрон боевой заряд, нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

4 июля недалеко от Новой Москвы были сбиты несколько беспилотников ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку дронов на Москву. Он сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили удары беспилотников в Московской области и в Новой Москве. Собянин отметил, что в результате атак жертв и пострадавших нет.