SHOT: боец смешанных единоборств Магомед Мутаев убит в центре Махачкалы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в центре Махачкалы убили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева. По данным канала, убийца сделал восемь выстрелов в спортсмена.

Согласно информации SHOT, инцидент произошел на улице Гапцахской, неизвестный подошел к Мутаеву со спины возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. В настоящее время, по данным канала, в городе объявлен план «Перехват», убийцу ищут.

В свою очередь Telegram-канал Mash уточняет, что инцидент произошел, когда спортсмен вернулся с тренировки, в результате стрельбы одна из пуль попала Мутаеву в голову, он скончался по пути в больницу. По информации Mash, это не первое покушение на бойца, ранее в него также стреляли из пистолета, но не попали.

Магомеду Мутаеву было 20 лет. Он занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова и выступал в промоушене Fight Nights.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 18-летний боец ММА умер во время спарринга на чемпионате в Кирове. По его данным, молодой человек в ходе тренировки перед боем пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание. Трагедия произошла в школе олимпийского резерва «Юность». Приехавшие на вызов врачи не смогли спасти юного спортсмена, он умер в машине скорой помощи. Выясняются обстоятельства случившегося.