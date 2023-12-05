SHOT: безэкипажный катер ВСУ вынесло на пляж в Крыму SHOT: безэкипажный катер ВСУ вынесло на пляж близ села Молочное в Крыму

Telegram-канал SHOT сообщил, что безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой на борту прибился на берег Черного моря неподалеку от села Молочное Сакского района в Крыму. Согласно информации канала, приехавшие на место службы оцепили местность. Министерство обороны РФ и местные власти эти сведения не прокомментировали.

По данным SHOT, жители сообщили властям, что примерно в четырех километрах от их дома на пляже лежит невзорвавшийся безэкипажный катер. Telegram-канал предположил, что катер был обезврежен средствами РЭБ, после чего его вынесло на пляж.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО ночью уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Крымом и Азовским морем. В ведомстве уточнили, что еще 13 дронов были перехвачены. Спустя несколько часов в министерстве добавили, что ПВО уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над акваторией Азовского моря. Еще два БПЛА были перехвачены.

До этого российские системы противовоздушной обороны также предотвратили нападение украинского беспилотника на объекты в Брянской области. По данным Минобороны РФ, он был успешно сбит дежурными средствами ПВО. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Беспилотник упал на территории Комаричского района.