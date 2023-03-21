SHOT: на нефтепровод «Дружба» под Брянском сбросили боеприпас

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинские беспилотники вновь атаковали нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области. По информации канала, дроны сбросили боеприпас на территорию станции. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как сообщает SHOT, инцидент произошел 20 марта в районе 12 часов дня. По данным канала, к объектам станции был сброшен пока неустановленный снаряд. О последствиях возможной атаки не сообщается.

Российские Telegram-каналы все чаще стали сообщать о том, что украинские беспилотники атакуют нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области. При этом Минобороны России никак не комментирует эту информацию

Так, 17 марта Telegram-канал SHOT сообщал, что на территорию нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области вновь было сброшено самодельное взрывчатое устройство. По информации канала, оно было начинено гранулотолом, который используется для горнопроходческих работ. По данным SHOT, взрывчатка была найдена возле трансформаторной подстанции днем 16 марта. Авторы канала утверждают, что бомбу могли сбросить на территорию станции с беспилотника. Авторы утверждают, что устройство было обезврежено саперами, никто не пострадал. Минобороны России не комментировало эту информацию.