SHOT: беспилотник упал вблизи ж/д путей в Крыму

Telegram-канал SHOT сообщил о падении беспилотника возле железнодорожных путей в Крыму. По его информации, обломки были обнаружены около станции Джанкой. Минобороны соответствующие сведения не комментировало.

SHOT уточнил, что дрон рухнул рядом с железнодорожным перегоном. В результате происшествия никто не пострадал. В публикации канала уточняется, что на железнодорожное сообщение инцидент не повлиял. Обломки беспилотника направлены на анализ, добавил SHOT.

Ранее в Подмосковье был сбит украинский беспилотник, попытавшийся атаковать объекты инфраструктуры. По данным Минобороны России, дрон был нейтрализован средствами противовоздушной обороны. Среди местных жителей никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, уточнили в ведомстве.

Telegram-канал SHOT поделился кадрами упавшего дрона. По его информации, аппарат разбился примерно в 03:30 в поселке Птичное. К какому именно типу относится данный БПЛА, неизвестно. Также не установлено, нес ли беспилотник боевой заряд.

Кроме того, ранее БПЛА разбился во дворе частного дома в Воронежской области. В администрации региона сообщили, что он относится к самолетному типу. Пострадавших среди мирных жителей нет, добавили власти.