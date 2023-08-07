SHOT: беспилотник самолетного типа рухнул в Орловской области

Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник самолетного типа рухнул в Знаменском районе Орловской области в 60 километрах от регионального центра. По данным канала, обломки разбросало на четыре километра. В МО РФ данную информацию не комментировали.



SHOT отмечает, что эксперты собрали все обломки, которые разлетелись по округе. Выяснилось, что беспилотник два метра длиной и три метра шириной и был собран кустарно.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ также попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области. По информации канала, обломки БПЛА нашли в 170 км от границы в деревне Слободка.

Утром 6 августа губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли деревню Кулигу Рыльского района Курской области. По его словам, в результате обстрела были повреждены три жилых дома и здание школы, а также трактор и автомобиль. Пострадавших нет. Telegram-канал SHOT позже опубликовал фото обломков украинского беспилотника.

До этого губернатор Курской области сообщал, что в городе Рыльске беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. По его словам, в результате удара были повреждены два административных здания и храм.

Старовойт также уведомлял, что ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Курской области. По его словам, было зафиксировано четыре прилета. В результате атаки повреждены линии электропередачи, газовая труба, окна, фасады и заборы двух домов.