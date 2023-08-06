SHOT: беспилотник самолетного типа сбили в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что 6 августа около трех часов ночи в Курской области сбили беспилотник самолетного типа. Канал отмечает, что после уничтожения обломки дрона упали недалеко от деревни Степановка в Рыльском районе — примерно в 15 километрах от украинской границы. В Минобороны не комментировали данные сведения.

В SHOT добавили, что обошлось без повреждений и пострадавших.

Утром 6 августа губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли деревню Кулигу Рыльского района Курской области. По его словам, в результате обстрела были повреждены три жилых дома и здание школы, а также трактор и автомобиль. Пострадавших нет.

Накануне Старовойт сообщал, что украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области. По его словам, всего было зафиксировано десять прилетов. Повреждения получили 12 жилых домов. Пострадавших нет.

До этого губернатор Курской области сообщал, что в городе Рыльске беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. По его словам, в результате удара были повреждены два административных здания и храм.

Старовойт также сообщал, что ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Курской области. По его словам, было зафиксировано четыре прилета. В результате атаки повреждены линии электропередачи, газовая труба, окна, фасады и заборы двух домов.