SHOT: Белгород попал под обстрел ВСУ, в двух районах города виден пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что Белгород попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Канал со слов очевидцев пишет, что в двух районах города виден пожар, горят автомобили. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Также выбиты стекла в квартирах жилой многоэтажки. Официальной информации о пострадавших нет. Но ранее сигнал ракетной опасности объявлялся три раза, — говорится в публикации SHOT.

В свою очередь Telegram-канал Baza информирует о шести пострадавших во время обстрелов Белгорода. Канал написал о двух мужчинах с травмами головы, которые находились рядом с домом на улице Губкина. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Еще у нескольких человек — осколочные ранения ног. Среди пострадавших — 11 летняя девочка, — уточняет Baza.

В ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой. Как сообщил оперативный штаб Кубани, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС.