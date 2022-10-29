SHOT: 59-летнюю жительницу Кемерово задержали за попытку поджога военкомата

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Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция задержала в Кемерово 59-летнюю местную жительницу Елену Шарову за попытку поджога военкомата. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным SHOT, женщина намеревалась кинуть бутылку с зажигательной смесью в дверь комиссариата. Однако «коктейль Молотова» не долетел до цели, упав рядом с крыльцом. Возгорание было потушено, здание практически не пострадало.

Шарова является работницей местной строительной компании, судимостей не имеет, отмечает SHOT.

Ранее стало известно о попытке поджога военкомата в бурятском селе Мухоршибирь. На крышу здания злоумышленники забросили две бутылки с зажигательной смесью. Здание комиссариата получило незначительные повреждения.

После начала боевых действий на Украине по РФ прокатилась волна атак на военкоматы. NEWS.ru писал, что нередко исполнители преступлений являются людьми с кардинально противоположными взглядами. Среди них встречаются неонацисты, анархисты и антифашисты.