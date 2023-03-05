Поход в магазин стал роковым для жителя Фурманова В Ивановской области мужчина пошел в магазин, и на него обрушилась крыша

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В городе Фурманов Ивановской области мужчина скончался после обрушения на него части фасада продуктового магазина, сообщается в Telegram-канале СУ СКР региона. Козырек не выдержал тяжести снега. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствием установлено, что 5 марта со здания, где расположен продовольственный магазин, по адресу: город Фурманов, улица Большая Фурмановская, д. 85, произошло обрушение козырька, в результате которого погиб мужчина. В настоящий момент сотрудниками МЧС проводится разбор завалов, информация будет уточняться, — говорится в сообщении СУ СКР.

Администрация района сообщает, что к разбирательству также присоединилась местная прокуратура.

Ранее в Магаданской области спасатели вызволили из-под снежных завалов двух детей в возрасте 9 и 11 лет. Ребята играли возле водонапорной башни и бани, где рыли себе убежища, когда на них сошла снежная масса. Оба ребенка были доставлены в больницу с переохлаждением.