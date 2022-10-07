Шольц выступил против применения ядерного оружия Правительство ФРГ заявило, что Шольц выступает против использования ядерного оружия

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает категорически против применения ядерного оружия, сообщил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает РИА Новости. При этом он не конкретизировал позицию в отношении призыва президента Украины Владимира Зеленского к нанесению «превентивного удара» против РФ.

Канцлер чётко выступает против использования ядерного оружия, — заявил Бюхнер.

6 октября Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможное применение ядерного оружия РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал мир обратить внимание на заявление Зеленского, поскольку это ничто иное, как призыв к началу мировой войны. Представитель Кремля добавил, что США и Великобритания де-факто руководят действиями Киева, поэтому они должны нести ответственность за такие слова. Представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня днем заявила, что после слов главы Украины не остается сомнений, что в Киеве воспринимают реальность неадекватно.