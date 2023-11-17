«Шок и ужас»: сибирячка пожаловалась на поведение фельдшера Жительница Новосибирска пожаловалась на поведение прибывшего на вызов фельдшера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Новосибирска в социальных сетях пожаловалась на фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к ее дочери. Она отметила, что бригада прибыла только в 22:10, хотя вызов был совершен в 18:03, а поведение врача вызвало у нее «шок и ужас». По мнению автора поста, медик странно жестикулировал и слишком медленно разговаривал, пишет «КП-Новосибирск».

Вызвала скорую сегодня дочери в 18:03 — мало того, что фельдшеры приехали в 22:10, так еще и от состояния врача остался только шок и ужас. <...> Подскажите, пожалуйста, куда с этим можно обратиться, чтобы безнаказанно это не осталось? — написала сибирячка.

Комментаторы при этом мнение женщины не разделили. Они отметили, что мужчина мог просто устать. Один из соседей фельдшера подчеркнул, что он «хороший и отзывчивый специалист и доброй души человек», а также отец троих детей. Он призвал пожаловавшуюся сибирячку не вешать на людей ярлыки из-за мимики, которая ей не понравилась. Знакомые медика также рассказали изданию, что врач всегда сопровождает свою речь активной жестикуляцией.

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