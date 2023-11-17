Жительница Новосибирска в социальных сетях пожаловалась на фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к ее дочери. Она отметила, что бригада прибыла только в 22:10, хотя вызов был совершен в 18:03, а поведение врача вызвало у нее «шок и ужас». По мнению автора поста, медик странно жестикулировал и слишком медленно разговаривал, пишет «КП-Новосибирск».

Вызвала скорую сегодня дочери в 18:03 — мало того, что фельдшеры приехали в 22:10, так еще и от состояния врача остался только шок и ужас. <...> Подскажите, пожалуйста, куда с этим можно обратиться, чтобы безнаказанно это не осталось?написала сибирячка.

Комментаторы при этом мнение женщины не разделили. Они отметили, что мужчина мог просто устать. Один из соседей фельдшера подчеркнул, что он «хороший и отзывчивый специалист и доброй души человек», а также отец троих детей. Он призвал пожаловавшуюся сибирячку не вешать на людей ярлыки из-за мимики, которая ей не понравилась. Знакомые медика также рассказали изданию, что врач всегда сопровождает свою речь активной жестикуляцией.

В Волгограде ранее пьяные супруги напали на бригаду скорой помощи. Медиков они вызывали сами, но после получения необходимой помощи набросились на них с кулаками. После случившегося потерпевших осмотрели их коллеги, а буйной парой заинтересовалась полиция.

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