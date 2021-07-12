Шойгу предложил построить промышленный центр между Братском и Красноярском

Министр обороны РФ Серегей Шойгу предложил построить четыре новых кластера и промышленные зоны в Сибири, которые будут распологаться в новых городах. Сами населённые пункты он предложил разместить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Об этом сообщает РБК.

Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста «Медь и электротехника», — отметил министр.

Он объяснил свою задумку: дело в том, что на этих территориях есть возможность перерабатывать медь и другие редкоземельные металлы для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Класте «Алюминиевая долина» Шойгу предлагает создать недалеко от этого промышленного центра. А, например, возле Канска есть возможность построить углехимический комплекс по производству востребованных пластиков из неликвидного сырья.

И, наконец, возле Лесосибирска можно создать кластер «Лес и строительные материалы», так как там есть потенциал для создания продукции верхних переделов — то есть готовые товары, представляющие собой результат глубокой переработки исходных материалов.

Россиян, которые захотят переехать в Сибирь для развития новых городов, могут дополнительно мотивировать. Как сообщил министр обороны, этим людям могут предоставить определённые льготы, например «сибирскую ипотеку» или увеличенный размер материнского капитала.

Ранее писатель Дмитрий Быков оценил Шойгу, как преемника Владимира Путина. Он отметил, что восхищается министром обороны и выразил уверенность, что в случае необходимости тот быстро поймёт, что делать.