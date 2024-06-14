«Шла напором»: монахиня храма Оптина рассказала, как обезвредила бойца СВО Мать Нектария из храма Оптина спугнула беглого бойца СВО своим напором

Фото: t.me/RosgvardOfficial*

Задержание подозреваемого в стрельбе около монастыря Оптина пустынь

Атаковавший двух сотрудниц храма Оптина пустынь в Козельске Калужской области беглый участник СВО планировал совершить покушение на батюшку, передает Telegram-канал Readovka со ссылкой на монахиню храма мать Нектарию. Именно эта женщина уговорила агрессора уйти от храма.

Я поняла, что он может батюшку нашего убить. И я поняла, что надо мне идти на него и заговорить. Он поднял оружие на меня. Я вам как на духу говорю, думаю, если я испугаю, то я должна идти дальше. Он растерялся, потому что я шла на него напором и говорила: «Ради Христа, не делай этого. Я на колени встану, только перестань, никого не трогай». И он убежал в лес, — рассказала мать Нектария.

12 июня мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта была ранена женщина. Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф уточнил, что в самом религиозном учреждении стрельбы не было. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что задержанный — 31-летний Андрей Дымовских. По данным канала, мужчина был дважды судим за кражи и контрабанду сильнодействующих веществ. Летом 2019 года он получил пять лет колонии строгого режима и должен был выйти только в августе 2024 года, но оказался на свободе раньше этого срока.