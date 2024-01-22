Во Владивостоке срывающий крыши шквалистый ветер попал на видео Сильный ветер во Владивостоке срывает крыши домов и сносит людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владивостоке сильный ветер срывает крыши домов и сносит людей, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, порывы в регионе достигают 34 метра в секунду.

В связи с непогодой частично перекрыт мост на остров Русский. По нему запретили проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, прицепов и полуприцепов. Студентов Дальневосточного федерального университета перевели на дистанционное обучение, учащихся и преподавателей разместят на острове Русском в общежитиях. При этом в Сети публикуются кадры, на которых сильный ветер сбивает с ног людей, срывает кровлю домов.

Ранее стало известно об отмене четырех внутренних авиарейсов в Приморском крае из-за неблагоприятных метеоусловий. Активный циклон привел посадочные площадки в непригодное для приема воздушных судов состояние в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении. При этом несколько межмуниципальных автобусов не смогли выйти на маршруты в утренние часы.

Жителей Сахалина предупредили о прохождении циклона во вторник, 23 января. В восьми муниципалитетах региона ожидается сильный снег, метель и ветер. Порывы могут достигать 18–23 метров в секунду. Кроме того, во вторник на территории Долинского, Невельского, Холмского районов и Южно-Сахалинска возможен сход снежных лавин.