Школы Реутова проверяют после угроз нападения в Telegram-канале «Осторожно, Москва»: школы Реутова проверяют после угроз нападения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Реутове школы проверяют после угроз нападения, распространившихся в анонимном паблике, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, неизвестный создал канал, в котором публикуются фото оружия и посты с угрозами нападения на учеников в подмосковном городе 11 декабря.

Информация об угрозах нападения распространилась по школам 6 декабря, пишет канал. Тексты постов передали силовикам, проводится проверка.

В администрациях школ сообщили об усилении контроля безопасности. Однако часть семей 7 декабря не отправили детей на учебу. По словам родителей учеников одной из реутовских школ, им так и не ответили, какие меры были предприняты для усиления безопасности.

7 декабря в Брянске ученица восьмого класса пронесла в школу охотничье ружье и устроила стрельбу, в результате погибла она сама и еще одна ученица, также еще пятеро пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Местные власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибшей и пострадавших.

Telegram-канал SHOT писал, что девочка могла пронести оружие в брянскую гимназию из-за отсутствия рамок металлоискателя. СМИ писали, что нападавшая подвергалась травле с начальной школы.