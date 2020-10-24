Школы Кемеровской области переходят на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/5b5333d0-169f-11eb-89aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Руководство Кемеровской области объявило о принятии дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Школы региона временно переходят на дистанционное обучение.

На период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям, — говорится в сообщении администрации правительства региона.

Также отмечается, что в указанный период не менее 30% сотрудников региональных предприятий должны перейти на удалённый режим работы. Это, правда, не коснётся организаций с непрерывным циклом работы, а также нефтегазового сектора.

В условиях ограничений окажутся и спортсмены. Запланированные на этот период соревнования не отменяются, но из соображений безопасности они будут проходить без зрителей.

Ранее NEWS.ru писал, что министр просвещения Сергей Кравцов исключил полный перевод школ на дистанционное обучение. По его словам, в школах нет вспышек коронавируса, также не планируется перенос сроков ЕГЭ.