Школу обязали выплатить десятки тысяч рублей за травму ученика В Курске со школы взыскали 84 тысячи рублей за травму ребенка

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В Курске суд взыскал со школы 84 тысячи рублей за травму, полученную одним из учеников на территории учебного заведения, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба курских судов. При этом травму ребенку нанес другой школьник.

Сообщается, что инцидент произошел в ноябре прошлого года. На 11-летнего мальчика замахнулся одноклассник, чтобы ударить в лицо, но ребенок успел подставить руку, что привело к перелому пальца. Пострадавшего госпитализировали и провели операцию.

Мама ученика обратилась в суд, чтобы взыскать с матери обидчика расходы на лечение и компенсацию морального вреда, всего 400 тысяч рублей. Суд привлек в качестве ответчиков также школу, где произошла драка, и комитет образования.

Ответчиком (школой) суду не предоставлено достаточных доказательств отсутствия своей вины в причинении телесных повреждений несовершеннолетнему, поскольку обязанность по надлежащему надзору за учащимися в школе и на ее территории должна осуществляться образовательной организацией в установленном порядке, — сказано в сообщении.

В результате суд взыскал со школы сумму на возмещение ущерба свыше четырех тысяч рублей и еще 80 тысяч за причинение морального вреда. В случае недостатка средств у учебного заведения их должен выплатить городской комитет образования.

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