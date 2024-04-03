Школу эвакуировали на юго-западе Петербурга MR7: учеников из школы № 249 в Санкт-Петербурге эвакуировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школу № 249 в Кировском районе Санкт-Петербурга эвакуируют, сообщает Telegram-канал «MR7 | Новости Петербурга». По его данным, учащихся вывели из здания в верхней одежде.

Как выяснил канал, разместить школьников планируется в корпусе ближайшего детского сада. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в этот же день очевидцы сообщили об эвакуации торгового центра «Ривьера» в районе метро «Автозаводская» на юге Москвы. В здании сработала сигнализация. На опубликованных кадрах видно, как посетители в спешке покидают ТЦ. На фоне по громкой связи слышно объявление о необходимости выйти из здания. При этом обстановка на месте спокойная.

1 апреля Telegram-канал SHOT писал об эвакуации четырех столичных университетов — РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ — в связи с угрозой взрывов. По его данным, руководству учебных заведений были направлены анонимные письма, в которых говорилось о взрывчатке в зданиях. Источник канала уточнил, что из РХТУ эвакуировали 2300 человек, а всю информацию по ситуации проверяют экстренные службы. При этом в пресс-службе РУТ опровергли сообщение канала, подчеркнув, что университет работает в штатном режиме.