Школьный автобус загорелся в одном из российских регионов В Уфе во время движения загорелся школьный автобус

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Уфе во время движения загорелся школьный автобус, сообщила пресс-служба МЧС Башкирии в своем Telegram-канале. При этом пассажиров в салоне не было, водителя доставили в больницу для осмотра.

Инцидент произошел на Затонском шоссе. На месте работают спасатели, горение локализовано.

Ранее пассажирский автобус загорелся в Нижнем Новгороде. На опубликованных кадрах видно, что это случилось на остановке общественного транспорта возле ТЦ «Открытый материк». При этом пламя полностью охватило транспортное средство. Отмечается, что пожар начался под сиденьем водителя. В этот момент в автобусе находились пассажиры. По предварительным данным, все они успели выйти и никто не пострадал.

В феврале школьный автобус с детьми загорелся на ходу в селе Русаковка в Крыму. Инцидент произошел из-за замыкания проводки под приборной панелью. Водитель и сопровождающая быстро смогли эвакуировать детей. Никто не пострадал.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Отмечается, что погиб один человек, еще шестеро пострадали.