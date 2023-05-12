Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Школьный автобус и легковой автомобиль Lada 2109 столкнулись на 311-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщает ГИБДД Тюменской области в своем Telegram-канале. В результате аварии пострадал 20-летний водитель машины — его госпитализировали.

Предварительно, 62-летний водитель автобуса, разворачиваясь, не пропустил «Ладу», — говорится в сообщении.

В автобусе находились 24 ребенка, которые были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии никто из детей не пострадал.

На месте случившегося продолжают работать сотрудники ГИБДД и выяснять обстоятельства ДТП. Движение по федеральной автодороге не ограничено.

Ранее 15 человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси в Севастополе. Среди пострадавших двое несовершеннолетних. По данным полиции, ДТП произошло 5 мая около 18:30 на улице Брестской. 36-летний водитель автомобиля Mazda при перестроении не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом Mercedes, которым управлял 55-летний водитель.