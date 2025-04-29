Школьный автобус попал под обстрел ВСУ в российском регионе Губернатор Балицкий: ВСУ атаковали автобус с детьми в Запорожской области

Фото: Социальные сети

ВС Украины

В Запорожской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал школьный автобус, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, один подросток получил ранения.

Отмечается, что обстрел произошел рано утром, когда автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд. У транспорта выбиты задние окна.

На данный момент известно, что мальчик 2007 года рождения получил легкое ранение головы. На месте работают оперативные службы. Состояние здоровья ребенка на контроле, — написал губернатор.

Ранее стало известно, что два человека погибли и трое были ранены при ударе ВСУ по двигавшемуся автомобилю на участке дороги Грайворон — Илек-Пеньковка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших доставили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что обломки украинского беспилотника упали и загорелись рядом с Домом-музеем русского писателя Ивана Тургенева в заповеднике Спасское-Лутовиново. Он отметил, что пожарные быстро потушили огонь, культурные объекты не пострадали.