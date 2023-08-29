Школьные линейки в Крыму пройдут только для нескольких классов Глава Крыма Аксенов: школьные линейки пройдут для первых, девятых и 11 классов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьные линейки в Крыму пройдут только для учащихся нескольких классов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что 1 сентября на праздничных линейках будут присутствовать первоклассники, девятиклассники и одиннадцатиклассники, сообщает «МК в Крыму».

Аксенов отметил, что остальные учащиеся будут встречать 1 сентября внутри учебных заведений. Глава Крыма объяснил данное решение мерами безопасности. При этом в сельских школах администрациям дают возможность самостоятельно определить, какое количество учеников могут присутствовать на праздничных линейках.

В Крым ранее поступили новые учебники по истории России с главами о специальной военной операции и вхождении полуострова в состав государства. По данным экземплярам будут проводиться уроки для школьников 10–11-х классов. В учебниках содержатся разделы о госперевороте на Украине, предпосылках присоединения Крыма к России, реакции Запада на проведение спецоперации, а также хронология СВО.

Первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян отметил, что по инициативе президента России Владимира Путина на обложках новых учебников изображен Крымский мост.