Школьные каникулы в Бурятии увеличили на неделю из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/739c84dc-11db-11eb-95cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продолжительность осенних каникул в Бурятии увеличена на неделю из-за вспышек коронавируса. Школьники будут отдыхать с 2 по 14 ноября.

Каникулярное время будет увеличено на одну неделю для проведения санитарными врачами и медицинскими работниками комплекса противоэпидемических мероприятий по семейным очагам, — сообщается на портале правительства республики.

Министерство образования и науки Бурятии проводит работу со школами по корректировке учебных планов. Первый замглавы ведомства Галина Фомицкая отметила, что по окончании второй четверти специалисты районных управлений образования проанализируют прохождение учебного материала в полном объёме.

Глава республики Алексей Цыденов назначил отдельное совещание по организации обучения в начальных классах. Он поручил проработать проблемные вопросы дистанционного образования.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каком случае школы могут перевести детей на дистанционное обучение в связи с ростом распространения коронавируса. На удалёнку класс может быть переведён при наличии нескольких заболевших. Решение об этом будут принимать врачи-эпидемиологи в регионах.