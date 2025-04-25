Школьников заподозрили в поджоге дрезин на железнодорожных путях В Апатитах школьников заподозрили в поджоге дрезин на железнодорожных путях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Апатиты Мурманской области четверых школьников заподозрили в поджоге дрезин за железнодорожных путях, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, подросткам от 15 до 17 лет, им пообещали от 80 тысяч до 100 тысяч рублей в качестве награды за преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Происшествие случилось 17 апреля. Житель дома на улице Путейской увидел из окна пожар. На место приехал тепловоз, пламя потушили. Отмечается, что дрезины никак не охранялись, одну из них погнали на утилизацию, а вторую — на ремонт. На месте пожара следователи нашли пустой спичечный коробок и баллончик из-под краски.

Ранее ребенок поджег торговый центр «Элизиум» в подмосковном поселке городского типа Нахабино. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, сгорели несколько торговых павильонов. Люди успели эвакуироваться до того, как пламя начало активно распространяться по помещениям.

Между тем жителя Ставропольского края Руслана Белого приговорили к 20 годам лишения свободы за попытку взорвать газораспределительную станцию в Ессентуках. Он был завербован в ряды украинского легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).