Школьников в Курске эвакуировали из-за дрона на дереве

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В Курске эвакуировали учащихся одной из школ, рядом с которой на дереве обнаружили беспилотник, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу губернатора. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Сегодня утром возле школы № 41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы, — сказали агентству в пресс-службе.

Ранее губернатор Роман Старовой в своем Telegram-канал рассказал о массированной атаке украинских беспилотников на регион минувшей ночью. По его словам, системы ПВО сбили 10 дронов. В Минобороны России эту информацию подтвердили.

Старовойт призвал жителей региона не трогать и не фотографировать обломки беспилотников и сообщать о находках экстренным службам.

До этого губернатор сообщал, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области. Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района. в результате атаки пять населенных пунктов остались без света.

Накануне глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил об обстреле ВСУ села Подо-Калиновка. По его словам, снаряды упали рядом со школойи детским садом. Пострадала сотрудница детского сада, которая в момент прилета находилась на улице.