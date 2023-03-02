Школьников в Брянской области начали переводить на удаленку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В школах Климовского района Брянской области вводится дистанционное обучение, передает Telegram-канал «Осторожно, новости!». Журналисты подчеркнули, что соответствующие сообщения родители школьников получают в чатах.

Причем ранее замгубернатора области Елена Егора заявляла, что проникновение ДРГ никак не затронет школы, потому что там и так работает дистант. Однако одна из машин, в которой были школьники, подверглась обстрелу: известно о погибшем водителе авто и раненом 11-летнем ученике, — пишут авторы поста.

Местные жители рассказали каналу, что половина школ в приграничном районе работала. По их словам, детей на частных машинах довозили из одного поселка в другой. В сущности, эти автомобили заменяли школьные автобусы.

Авторы поста напомнили, как министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что обстрелянная под Брянском машина, в которой были дети, была обычной легковушкой. Как отметил глава ведомства, о «школьном автобусе» писали украинские СМИ. Данные об автобусе опровергали и в региональной администрации.

Ранее стало известно, что число погибших граждан в результате атаки диверсантов в селе Любечане Климовского района Брянской области увеличилось до двух человек. Второй жертвой стал мужчина 1966 года рождения. Раненого мальчика же прооперировали и отправили в Брянск.