Тюменский Роспотребнадзор отправил школьников на дистант из-за эпидемии Школьников Тюменской области переведут на дистант из-за вспышки ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьников в семи муниципальных образованиях Тюменской области с 5 по 10 февраля переведут на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Дети будут учиться удаленно в Тюмени, Тобольске, Заводоуковском и Голышмановском городских округах, а также в Упоровском, Юргинском и Омутинском районах.

С целью стабилизации и снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 5 по 10 февраля. <...> В образовательных учреждениях в этот период будет проведена генеральная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, — говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что после новогодних каникул заболеваемость респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом и COVID-19, обычно вырастает, так как люди выходят на работу, где активно обмениваются вирусами. Руководитель ведомства отметила снижение уровня заболеваемости вирусными инфекциями более чем в полтора раза в первых числах января.