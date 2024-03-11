Школьников Подмосковья обучат плести маскировочные сети для СВО

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Школьников Подмосковья научат плести маскировочные сети для участников СВО, а также декорировать печенье для бойцов на передовой, пишет «360». Обучение будет проходить в рамках акции «Неделя добрых дел», о старте которой сообщил на заседании правительства региона губернатор Андрей Воробьев.

В мероприятии примут участие классы с первого по восьмой, а также десятые. Вместе с учениками волонтерской деятельностью займутся пенсионеры из клубов «Активное долголетие».

В 2022 году наши школьники выступили с инициативой. И с тех пор успешно реализуется программа «Доброе дело» — это очень важная вовлеченность, связанная с заботой, участием и детей, и взрослых. Часто во всем, что сегодня нуждается в поддержке СВО, принимают участие и люди старшего поколения, — сказал Воробьев.

Украинский суд в Виннице ранее впервые конфисковал квартиру за призывы к сепаратизму. Фигуранткой дела стала 80-летняя пенсионерка Алла Стадницкая, которая поддерживала ВС РФ и призывала президента России Владимира Путина прийти и спасти «бандеровскую Украину». О своих убеждениях она писала в социальной сети «Одноклассники».