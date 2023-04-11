Школьников Нижнего Новгорода запугали угрозами стрельбы и взрывов SHOT: сообщения о минированиях школ в Нижнем Новгороде начали рассылать в Telegram

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде неизвестные на протяжении месяца продолжают запугивать школьников стрельбой и минированиями, а с недавнего момента сообщения с угрозами начали публиковать в анонимном канале в мессенджере, пишет Telegram-канал SHOT. Автор открыто публикует списки школ, с которыми будет «играться», дает время на эвакуацию и размещает фотографии оружия. 10 апреля из-за лжеминера проводили эвакуацию в четырех школах. 11 апреля часть детей не пришли на уроки.

Завтра будем играть со всеми школами Нижнем Новгорода. Ха-ха-ха-ха. <...> Тик-так, посмотрите на почту школы. Там сюрприз для вас. <...> Мы вас заминировали. У вас есть 30 минут эвакуироваться, иначе произойдет [взрыв], — говорится в сообщениях в анонимном Telegram-канале.

В руководстве нескольких нижегородских школ сообщили SHOT, что не стали усиливать охрану. Школьники, в свою очередь, подшучивают над каналом с угрозами и «приглашают» лжеминера к ним, чтобы сорвать контрольную работу.

Как отмечает издание NN.ru, сообщения о минированиях техникумов и школ в городе регулярно поступают с 9 марта. Сотрудникам экстренных служб порой по несколько раз на неделе приходится проверять сообщения о якобы заложенных бомбах.

Ранее в Чите 15-летняя школьница сорвала занятия сообщением о минировании. В УМВД по Забайкалью рассказали, что причиной стал несделанный реферат по химии. Сообщения с угрозами по просьбе девочки рассылал неизвестный, с которым она познакомилась через соцсети.