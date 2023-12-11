Школьники забросали снегом Вечный огонь в Петербурге и попали на видео

Фото: t.me/spb_police78

В Санкт-Петербурге трое школьников забросали снегом Вечный огонь, их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба полиции города. Личности двоих хулиганов установлены.

Инцидент произошел накануне вечером в парке Красносельского района Петербурга. На кадрах видны трое подростков у мемориала, один из которых дважды бросает в огонь большие комья снега. После того как пламя погасло, школьники сбежали с места происшествия.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий личность двоих из них удалось установить. Нарушителями оказались двое братьев 10 и 14 лет, граждане одного из государств ближнего зарубежья, — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что подростки были задержаны, опрошены, а затем переданы родителям. По факту инцидента проводится проверка.

В начале декабря похожий случай произошел в Саратове. В отношении забросавших снегом Вечный огонь на Театральной площади подростков возбуждено уголовное дело по статье надругательстве над местами захоронения.

В конце ноября в Новосибирске задержали пьяного уроженца Республики Тыва, который помочился на Вечный огонь. Мужчину поместили в СИЗО на два месяца и завели уголовное дело. Отмечалось, что свой поступок он совершил на спор с приятелем.