Школьники в Зауралье довели учителей до суда из-за картинок в Telegram Учителя в Зауралье подали иск к родителям школьников из-за картинок в Telegram

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В Курганской области учителя подали коллективный иск к родителям школьников с требованием денежной компенсации из-за оскорбительных картинок в Telegram-канале, передает URA.RU. Юргамышский районный суд частично удовлетворил требования педагогов.

Исковые требования <...> о признании <...> коллажей с лицами истцов не соответствующими действительности, порочащими их честь и достоинство, обязывании удалить указанную информацию, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов — удовлетворить частично, — говорится в картотеке суда.

Учителя школы в селе Красный Уралец обратились в суд, после того как в марте 2023 года одна из учениц рассказала педагогу о группе, созданной школьниками в Telegram. Подростки примерно полтора месяца выкладывали там коллажи, на которых были частично обнаженные тела с подставленными к ним лицами преподавателей. Картинки оскорбили учителей, которые обратились в суд с требованием удалить публикации и выплатить компенсации.

В суде решили, что ученики отдавали себе отчет в своих действиях. В итоге с родителей взыскали по восемь тысяч рублей. При этом суд отказал в признании публикаций в группе порочащими честь учителей и не соответствующими действительности, а также не стал обязывать удалять посты.

Ранее в Санкт-Петербурге суд признал незаконным решение администрации школы, отстранившей от уроков семиклассника за то, что он закурил на занятии электронную сигарету. Ученик систематически курил вейп в школьном туалете, а его мать никак не реагировала на жалобы педагогов.